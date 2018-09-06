Лідери п’яти країн G7 звинуватили Росію в отруєнні в Солсбері



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Лідери відзначили прогрес, досягнутий в ході розслідування отруєння Скрипалів

Отруєння Сергія і Юлії Скрипаль у Солсбері «майже напевно» було схвалене в Росії на вищому рівні. Про це йдеться у спільній заяві лідерів Великобританії, США, Франції, Німеччини та Канади.

«Ми, лідери Франції, Німеччини, Сполучених Штатів, Канади та Сполученого Королівства, знову висловлюємо своє обурення щодо використання хімічного нервово-паралітичної речовини, відомої як «Новачок», у Солсбері 4 березня», - йдеться в заяві.

Лідери відзначили прогрес, досягнутий в ході розслідування отруєння Скрипалів, і взяли до відома обвинувачення у замаху на вбивство, висунуті проти двох підозрюваних.

Також вони заявили, що взяли до уваги аналіз Великобританії, який був незалежно підтверджений ОЗХЗ, який підтвердив, що та сама нервово-паралітична речовина, яку застосували у Солсбері, була використана при отруєннях Даун Старджес та Чарльза Роулі.

«Ми закликаємо Росію надати всю інформацію ОЗХО про їхню програму «Новачка». І ми закликаємо тих, хто має інформацію про напад у Солсбері 4 березня, а також про подальше отруєння в Еймсбері, звернутись до влади Великобританії», - йдеться в заяві.

«Ми маємо повну впевненість у британських висновках щодо того, що два підозрюваних були офіцерами російської військової розвідки, також відомої як ГРУ, і ця операція була майже напевно схвалена на вищому рівні... Вчорашнє оголошення ще більше посилює наші наміри продовжувати протистояти ворожим діям мережі закордонної розвідки на наших територіях, підтримувати заборону використання хімічної зброї, захищати наших громадян та захищати себе від усіх форм злочинної діяльності держави, спрямованої проти нас і наших суспільств», - наголосили лідери Великобританії, США, Франції, Німеччини та Канади.

Нагадаємо, в четвер, 6 вересня, проходить термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Джерело: УНН