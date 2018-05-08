Лідери США і КНР обговорять питання торгівлі

Китайська делегація відвідає США для переговорів наступного тижня

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що має намір обговорити питання торгівельного режиму із лідером КНР Си Цзиньпіном. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Дана телефонна розмова буде першою на високому рівні після того, як переговори двох сторін у Пекіні минулого тижня завершилися безрезультатно. При цьому президент США



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Фото: AP

Китайська делегація відвідає США для переговорів наступного тижня

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що має намір обговорити питання торгівельного режиму із лідером КНР Си Цзиньпіном.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана телефонна розмова буде першою на високому рівні після того, як переговори двох сторін у Пекіні минулого тижня завершилися безрезультатно.

При цьому президент США назвав китайського лідера своїм другом і пообіцяв те, що «гарні речі мають відбутися щодо торгівлі».

На сьогодні відомо, що США наступного тижня відвідає китайська делегація на чолі із віце-прем’єром Лі Хе для продовження переговорів по питанням торгівельного режиму. Переговори відбуватимуться на фоні того, що в квітні Вашингтон пообіцяв запровадити мита щодо китайських товарів на суму в 150 млрд. доларів, доки не будуть ліквідовані дисбаланси у двосторонній торгівлі і КНР почне поважати права інтелектуальної власності американських компаній.

Нагадаємо, раніше Трамп підписав президентський меморандум, який може ввести мито на китайську продукцію на суму щонайменше 60 мільярдів доларів.