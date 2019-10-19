  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Пасажир спробував відкрити двері літака у небі над Францією

    • Розсилка
    Пасажир спробував відкрити двері літака у небі над Францією

    Бортпровідникам вдалося впорається з пасажиром

    Пасажир рейсу, що прямував з Парижа у Марракеш, спробував відкрити аварійний вихід літака через 15 хвилин після зльоту.

    Про це в п’ятницю, 18 жовтня 2019 року, повідомило RFI.

    Після цього Boeing 737, що належить авіакомпанії Transavia, зробив розворот і повернувся до столичного аеропорту Орлі.

    Бортпровідникам вдалося впорається з пасажиром, який з невідомої причини спробував відкрити двері літака. Після приземлення він був затриманий поліцією, а рейс знову вилетів в Марракеш із запізненням у чотири години.

    В авіакомпанії запевнили, що реальної загрози дії пасажира не становили Відкрити аварійний вихід під час польоту фактично неможливо через різницю в атмосферному тиску. Окрім того, сучасні лайнери обладнано додатковими системами захисту, які не дозволяють скористатися аварійним виходом до приземлення.

    Нагадаємо, американська корпорація Boeing і німецька компанія Porsche AG оголосили про намір створити літаючий електромобіль.

    Франція літак Boeing
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ