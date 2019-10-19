Пасажир спробував відкрити двері літака у небі над Францією



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Бортпровідникам вдалося впорається з пасажиром

Пасажир рейсу, що прямував з Парижа у Марракеш, спробував відкрити аварійний вихід літака через 15 хвилин після зльоту.

Про це в п’ятницю, 18 жовтня 2019 року, повідомило RFI.

Після цього Boeing 737, що належить авіакомпанії Transavia, зробив розворот і повернувся до столичного аеропорту Орлі.

Бортпровідникам вдалося впорається з пасажиром, який з невідомої причини спробував відкрити двері літака. Після приземлення він був затриманий поліцією, а рейс знову вилетів в Марракеш із запізненням у чотири години.

В авіакомпанії запевнили, що реальної загрози дії пасажира не становили Відкрити аварійний вихід під час польоту фактично неможливо через різницю в атмосферному тиску. Окрім того, сучасні лайнери обладнано додатковими системами захисту, які не дозволяють скористатися аварійним виходом до приземлення.

Нагадаємо, американська корпорація Boeing і німецька компанія Porsche AG оголосили про намір створити літаючий електромобіль.