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    Літак Мінськ-Анталія подав сигнал лиха

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    За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація - Літак Мінськ-Анталія подав сигнал лиха
    За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація
    Фото: Global Look Press/Transport Photo Images

    Лайнер планує здійснити вимушену посадку

    Літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. Він планує здійснити вимушену посадку. Про це повідомляє Інтерфакс.

    Лайнер подав сигнал тривоги над Бєлгородською областю. Згодом літак знизився і змінив курс.

    «Літак Boeing 737, що прямував із Мінська в Анталію, подав сигнал лиха», – йдеться в повідомленні.

    Літак знизився і змінив курс. Наразі він перебуває над Воронежем, – інформує ТАСС.

    За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація.

    «Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту. Лайнер отримав дозвіл диспетчерів на екстрену посадку в Воронежі. Зараз літак швидко знижується», – повідомляють ЗМІ.

    Теги: Білорусь лайнер літак Boeing
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    Літак Мінськ-Анталія подав сигнал лиха