Літак Мінськ-Анталія подав сигнал лиха

За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація

Лайнер планує здійснити вимушену посадку

Літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. Він планує здійснити вимушену посадку. Про це повідомляє Інтерфакс.

Лайнер подав сигнал тривоги над Бєлгородською областю. Згодом літак знизився і змінив курс.

«Літак Boeing 737, що прямував із Мінська в Анталію, подав сигнал лиха», – йдеться в повідомленні.

Літак знизився і змінив курс. Наразі він перебуває над Воронежем, – інформує ТАСС.

За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація.

«Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту. Лайнер отримав дозвіл диспетчерів на екстрену посадку в Воронежі. Зараз літак швидко знижується», – повідомляють ЗМІ.