Літак Мінськ-Анталія подав сигнал лиха
Лайнер планує здійснити вимушену посадку
Літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. Він планує здійснити вимушену посадку. Про це повідомляє Інтерфакс.
Лайнер подав сигнал тривоги над Бєлгородською областю. Згодом літак знизився і змінив курс.
«Літак Boeing 737, що прямував із Мінська в Анталію, подав сигнал лиха», – йдеться в повідомленні.
Літак знизився і змінив курс. Наразі він перебуває над Воронежем, – інформує ТАСС.
За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація.
«Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту. Лайнер отримав дозвіл диспетчерів на екстрену посадку в Воронежі. Зараз літак швидко знижується», – повідомляють ЗМІ.