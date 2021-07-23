Кросівки замість шпильок. SkyUp змінить форму бортпровідниць

Нова форма з’явиться в бортпровідників уже восени цього року

Заміну туфель кросівками SkyUp пояснив тим, що персонал авіакомпанії змушений багато часу проводити на ногах

Український лоукостер SkyUp оголосив про зміну форми бортпровідників з наголосом на зручність. Серед найбільш помітних змін — жінки тепер носитимуть не туфлі на підборах, а кросівки Nike. Про це повідомляє Avianews.

Найбільше зміниться жіноча форма бортпровідників. Так, хустку тепер кріпитимуть не на шиї, а на плечі, а макіяж поєднуватиме через градієнт блакитні й помаранчеві кольори (вони символізують схід і захід сонця).

Заміну туфель кросівками SkyUp пояснив тим, що персонал авіакомпанії змушений багато часу проводити на ногах, і зручне взуття має покращити їхнє самопочуття. Чоловіча форма, однак, залишилася більш класичною.

Нинішня уніформа бортпровідниць SkyUp. Її ввели у 2018 році, коли компанія розпочала польоти. Фото: SkyUp

«Це одяг для активних, сміливих, яскравих; для тих, хто не любить офіціозу, але цінує стиль; реагує швидко, діє зважено, приймає виклики і долає їх. Форма для тих, хто відкритий до нового, тих, хто любить подорожі та життя», – так її характеризують у SkyUp.

Авіакомпанія каже, що нова форма з’явиться в бортпровідників уже восени цього року. Вона замовила 500 її комплектів, які мають пошити на українській фабриці.

Самый большой украинcкий лоукостер SkyUp после четырех лет работы решил освежить форму своих бортпроводников, сделав ее более удобной. Больше всего изменений получила одежда для стюардесс, а вот мужская форма осталась более классической pic.twitter.com/OuZ5sFouFm — Віктор Ройс (@TG_Viktor_Reus) July 23, 2021

Форму бортпровідників регламентують внутрішні правила авіакомпаній. У деяких випадках жінок зобов'язують носити туфлі з підбором певної довжини, а також зачіску й макіяж певних форм. У 2019 році профспілка працівників авіакомпанії публічно обурилася таким вимогам.

А у 2020 році в Японії тривав флешмоб #KuToo, учасники якого виступали проти обов'язкового носіння підборів на роботі для жінок, зокрема і в аеропортах. На цьому тлі, зокрема, з травня 2020-го, вимогу носити високі підбори для жінок скасувала японська авіакомпанія All Nippon Airways.

В Україні нещодавно Міністерство оборони потраапило у скандал, коли заявило, що на параді до Дня Незалежності на Хрещатику військовослужбовиці будуть крокувати на підборах. До слова, скандал із підборами українських військових потрапив до світових ЗМІ.

Згодом Міністерство оборони заявило, що розробило новий зразок взуття зі шнурівкою для жінок-військовослужбовиць. Начебто вони більш зручні.