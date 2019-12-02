Літак Путіна у Киргизії посадили «на дотик»



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Надзвичайна подія сталася в аеропорту Бішкека

Літак російського президента майже не було видно на злітно-посадковій смузі через густий туман

У Киргизії сталася надзвичайна подія з літаком президента Росії Володимира Путіна через негоду, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що пілотові довелося садити борт практично на дотик. Інцидент стався ще 28 листопада.

Літак глави Кремля майже не було видно на злітно-посадковій смузі в аеропорту Бішкека. Через погану видимість посадку і керування здійснювали за приладами, тому посадка борту номер один була екстремальною.

Цивільні рейси в той день перенаправляли в інші аеропорти. За словами ж пілотів, ризиків для авіалайнера не було. Очевидці, у свою чергу, повідомили, що під час заходу на посадку погода мінялася кожні десять хвилин.

Напередодні у США сталась авіакатастрофа: щонайменше дев’ять людей загинули в результаті катастрофи літака Pilatus PC-12 у американському штаті Південна Дакота.

Також минулого тижня двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту, через що авіалайнер був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса.

Раніше літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.