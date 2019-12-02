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    МЗС Росії: зустріч Зеленського і Путіна у Парижі буде неформальною

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    <p>Голова російського МЗС зазначив, що немає сенсу гадати, у якому саме форматі відбудеться зустріч президентів</p> - МЗС Росії: зустріч Зеленського і Путіна у Парижі буде неформальною

    Голова російського МЗС зазначив, що немає сенсу гадати, у якому саме форматі відбудеться зустріч президентів

    За словами Лаврова, зустріч Зеленського і Путіна в Парижі дасть змогу прояснити ситуацію з позицією України щодо Мінських домовленостей

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним на полях «нормандського саміту» в Парижі буде неформальною.

    Про це повідомляє «Тасс».

    За словами Лаврова, зустріч Зеленського і Путіна в Парижі дасть змогу прояснити ситуацію з позицією України щодо Мінських домовленостей.

    «Контакт буде, безумовно, корисний, тому що ми дуже хочемо зрозуміти, як все-таки після всіх неоднозначних, суперечливих заяв з Офісу Зеленського сам український лідер бачить рух до виконання Мінських домовленостей», - заявив він.

    Крім того, голова російського МЗС зазначив, що немає сенсу гадати, у якому саме форматі відбудеться зустріч президентів, і додав, що вона буде неформальною.

    «Буде зустріч у «нормандському форматі»: чотири лідери будуть там разом в один і той самий час. Як вже сказали в Адміністрації президента, є можливість поговорити Путіну і Зеленському. Вона (зустріч, - ред.) не буде формальною, тому що це відбудеться на полях іншого заходу», - додав він. 

    Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

    Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

    Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

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