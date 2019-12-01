У США розбився літак: щонайменше дев’ять загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авіакатастрофа сталася в штаті Південна Дакота

Літак впав 1 грудня незабаром після зльоту

Щонайменше дев’ять людей загинули в результаті катастрофи літака Pilatus PC-12 у американському штаті Південна Дакота.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Відомо, що серед загиблих - двоє дітей.

Зазначається, що літак впав 1 грудня незабаром після зльоту. Всього на борту знаходилося 12 осіб.

Потерпілі у важкому стані були направлені в лікарні. Деталі авіакатастрофи наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, цього тижня двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту, через що авіалайнер був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса.

Раніше літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.