У США розбився літак: щонайменше дев’ять загиблих
Літак впав 1 грудня незабаром після зльоту
Щонайменше дев’ять людей загинули в результаті катастрофи літака Pilatus PC-12 у американському штаті Південна Дакота.
Про це повідомляє телеканал NBC.
Відомо, що серед загиблих - двоє дітей.
9 dead, including 2 children, in South Dakota plane crash#News #Office #SouthDakota #Rossow #TheresaMauleRossow #FAA #Pilatus #Idaho #SiouxFalls #TheNationalWeatherServicehttps://t.co/XAAYBL5INc— TheNewsHOOK (@thenewshooked) 1 грудня 2019 р.
Зазначається, що літак впав 1 грудня незабаром після зльоту. Всього на борту знаходилося 12 осіб.
Потерпілі у важкому стані були направлені в лікарні. Деталі авіакатастрофи наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, цього тижня двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту, через що авіалайнер був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса.
Раніше літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.