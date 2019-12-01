  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США розбився літак: щонайменше дев’ять загиблих

    • Розсилка
    Авіакатастрофа сталася в штаті Південна Дакота - У США розбився літак: щонайменше дев’ять загиблих
    Авіакатастрофа сталася в штаті Південна Дакота

    Літак впав 1 грудня незабаром після зльоту

    Щонайменше дев’ять людей загинули в результаті катастрофи літака Pilatus PC-12 у американському штаті Південна Дакота.

    Про це повідомляє телеканал NBC.

    Відомо, що серед загиблих - двоє дітей.

    Зазначається, що літак впав 1 грудня незабаром після зльоту. Всього на борту знаходилося 12 осіб.

    Потерпілі у важкому стані були направлені в лікарні. Деталі авіакатастрофи наразі з’ясовуються.

    Нагадаємо, цього тижня двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту, через що авіалайнер був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса.

    Раніше літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.

    США авіакатастрофа літак смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ