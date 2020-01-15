Літак Варшава-Москва повернувся назад до аеропорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами представника LOT, після огляду літак знову вилетить до Москви

Після зльоту бортовий комп'ютер видав повідомлення про те, що слід провести технічний огляд

Літак компанії LOT з Варшави до Москви з 63 пасажирами на борту повернувся назад до аеропорту імені Шопена, благополучно приземлившись.

Про це повідомляє RMF24.

Через кілька десятків хвилин після зльоту бортовий комп'ютер видав повідомлення про те, що слід провести технічний огляд. Це мала бути додаткова перевірка системи електропостачання. Командир екіпажу вирішив повернутися до Варшави.

Як запевняє перевізник, загрози пасажирам не було, і такий вид повідомлення є рекомендацією для екіпажу, немає жодного зобов’язання приземлятися негайно, натомість перевірку слід провести, коли є така можливість.

За словами представника LOT, після огляду літак знову вилетить до Москви. Очікується, що затримка складе близько двох годин.

До слова, Ryanair запустив ще один рейс з Польщі до України.

«Перельоти за маршрутом Катовіце-Херсон будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і неділях», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з 1 квітня цього року Ryanair запускає рейси зі Львова до Познані.

Також повідомлялося, Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова.