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    Через густий туман в Одесі не зміг сісти літак з Шарм-ель-Шейха

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    Через густий туман в Одесі не зміг сісти літак з Шарм-ель-Шейха

    Екіпаж літака не став ризикувати і полетів на посадку в аеропорт «Бориспіль»

    Через густий туман в аеропорту Одеси не зміг приземлитися літак української авіакомпанії Air Azur, який прямував з єгипетського Шарм-ель-Шейха.

    Про це повідомляє видання «Думская».

    Boeing 737-800 не став ризикувати і відразу пішов в зону очікування, а через деякий час екіпаж лайнера ухвалив рішення летіти на посадку в аеропорт «Бориспіль».

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    Наголошується, що переохолоджений туман при температурі повітря -2 градуси - велика проблема для льотчиків.

    Видимість у зоні посадки не більше 200 метрів, вертикальна видимість не більше 60 метрів.

    Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух повідомила, що на українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур. Вона зазначила, що 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.

    Аеропорт Бориспіль Одеса літак Boeing аеропорт повітря
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