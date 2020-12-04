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    Литовський депутат, який виступав проти сексменшин, «засвітився» з оголеним чоловіком

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    У Сеймі Литви припускають,&nbsp;що це міг бути член сім'ї, який допоміг Гражулісу підключитися до зустрічі - Литовський депутат, який виступав проти сексменшин, «засвітився» з оголеним чоловіком
    У Сеймі Литви припускають, що це міг бути член сім'ї, який допоміг Гражулісу підключитися до зустрічі

    Гражуліс відомий своєю анти-ЛГБТ риторикою і протестами під час гей-прайдів у Вільнюсі

    Поруч із литовським депутатом Петрасом Гражулісом був помічений оголений чоловік. Інцидент стався під час відеоконференції парламентського комітету з культури.

    Про це повідомляє LRT.lt.

    Що цікаво, Гражуліс відомий своєю анти-ЛГБТ риторикою і протестами під час гей-прайдів у Вільнюсі.

    Зустріч транслювалася в прямому ефірі на YouTube-акаунті Сейму. Приблизно на 13-й хвилині зустрічі Гражуліс тимчасово включає камеру, на якій за спиною депутата можна побачити оголеного до пояса чоловіка. Видання відзначає, що кілька разів безуспішно намагалося зв'язатися з Гражулісом.

    За словами голови парламентського комітету Вітаутаса Юозапайтіса, інші люди, які сидять поруч з депутатами під час зустрічей, можуть становити небезпеку для репутації політиків.

    «Без сумніву, інші люди можуть впливати на рішення депутатів. Ймовірно, кожен член парламенту зобов'язаний стежити за тим, щоб в його будинку не з'являлися інші люди», - сказав Юозапайтіс, додавши, що сам не помітив оголеного чоловіка.

    «Питання в тому, чому вони в робочий час напівголі. Звичайно, можна сказати, що це особисте життя людини, але він підключається до засідання Сейму», - сказав він.

    За словами Юозапайтіса, швидше за все, це міг бути член сім'ї, який допоміг Гражулісу підключитися до зустрічі, оскільки у депутата виникли технічні проблеми.

    Нагадаємо, Йожеф Саєр, європейський депутат від правлячої партії Угорщини, яка вороже ставиться до прав ЛГБТ, був змушений покинути посаду після того, як його спіймали на секс-вечірці за участі здебільшого чоловіків в Брюсселі у п'ятницю. 

    Теги: депутат сексменшини ЛГБТ Литва
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