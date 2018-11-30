«Лото-Забава»: 600 000 гривень на День народження конкурсу «Парочка» новини компаній



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Головний приз конкурсу – 300 000 гривень, дістався двом гравцям з Черкаської та Полтавської областей

Під час розіграшу 1007-го тиражу «Лото-Забава», що відбувся 25 листопада 2018 року, постійний конкурс «Парочка» відсвяткував свій перший День народження. Минув рівно рік з того, часу, як гравці «Фабрики мільйонерів» почали закреслювати у своїх білетах числа у пірамідках. За цей рік 14 гравців стали переможцями «Парочка» та виграли по 300 000 гривень.

25 листопада на честь свого свята «Парочка» піднесла всім шанувальникам подарунок: примхлива фортуна подарувала свою прихильність одразу двом гравцям «Лото-Забава». Головний приз конкурсу – 300 000 гривень, дістався двом гравцям з Черкаської та Полтавської областей.

Перші 300 000 гривень виграв гравець з м. Шпола (Черкаська область), який придбав свій білет № 0181626 на фірмовому столі «М.С.Л.» у магазині, що знаходиться на вул. Героїв Крут, 1. Другі 300 000 гривень за перемогу у конкурсі «Парочка» отримає гравець із м. Кременчук (Полтавська область) з виграшним білетом №0188215, який було придбано на фірмовому столі «М.С.Л.» на автостанції, за адресою: вул. Театральна, 32/6.

Нагадаємо, для участі у конкурсі необхідно при купівлі білета «Лото-Забава» замовити додаткову ігрову комбінацію «Парочка», яка коштує 5 гривень та друкується на вашому білеті. Чим більше «парочок» замовлено, тим більше шансів на виграш! У цілому, можна придбати від однієї до п’яти «парочок» на один білет. Під час конкурсу з окремого лототрону випадає 9 кульок з числами від 1 до 75. Саме з цих дев’яти номерів і складаються виграшні комбінації тиражу.

У конкурсі «Багаті та Відомі» було виграно 100 000 гривень. Приз дістався Лідії Іванівні з м. Українка (Київська область). Вона справжній ветеран «Лото-Забава», проте за довгі роки гри опинилась у студії вперше. Колесо конкурсу обрало місце 8 у жовтому ряді та спочатку принесло героїні 50 000 гривень. Цей приз Лідія Іванівна змогла подвоїти у «Супергрі» та виграти 100 000 гривень.

Під час «Великої гри» було виграно 200 000 гривень, які розділили двоє щасливчиків, закресливши у своїх білетах по три горизонталі з двома пільговими підковками. Один з виграшних білетів під № 0011513 придбали у Василькові на фірмовому столі «М.С.Л.», розташованому у супермаркеті на вул. Грушевського, 19. Другий щасливий білет № 0199908 придбали у житомирському магазині «Спортліга» за адресою: вул. Покровська, 7.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає переможців тиражу та радить їм звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшів.