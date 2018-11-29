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    На вихідних у Вінниці відбудеться «Глінтвейн Фест»

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    На вихідних у Вінниці відбудеться «Глінтвейн Фест»

    Жителів та гостей очікує великій вибір глінтвейну на різні смаки

    У перші вихідні зими – 1-2 грудня, у Центральному парку, вінничани матимуть змогу скуштувати кілька видів глінтвейнів, послухати поради на майстер-класах по приготуванню вина вдома.

    Про це у «Фейсбук» повідомили організатори свята.

    «На фестивалі очікується великий вибір глінтвейну на різні смаки та вподобання. Раніше передбачалося по одному учаснику з різних міст України, але зараз вирішується питання, хто зможе приїхати, у зв’язку із теперішньою ситуацією в країні. В середньому, очікується 15 учасників», – зазначив організатор фестивалю Олег Безмертний.

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    На святі також будуть локації із сирами, які поєднуються із вином – крафтові та гуцульські. Також розташується мангальна зона.

    Організатори обіцяють конкурси, розіграші та подарунки для відвідувачів. Вінничанам розповідатимуть про безпечне приготування вдома та вживання глінтвейну на майстер-класах.

    Розпочнуть фестиваль 1 грудня о 10:00 до 22:00 - 2 грудня.

    Джерело: vinnitsa.info

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