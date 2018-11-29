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    В Одесі відзначать День місцевого самоврядування

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    В Одесі відзначать День місцевого самоврядування

    З нагоди Дня місцевого самоврядування в Одесі пройдуть урочисті заходи – дні відкритих дверей, круглі столи, тематичні зустрічі та екскурсія до музею

    7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування. З нагоди свята у виконавчих органах пройдуть дні відкритих дверей для студентів профільних закладів вищої освіти, представників громадськості та мешканців міста. Всі бажаючі зможуть ознайомитися зі структурою установ, роботою їх відділів і отримати відповіді на питання від керівників. 

    Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    З 3 грудня у Центрі інтегрованих послуг буде представлена виставка «Мистецтво, що зберігає минуле», приурочена до Дня місцевого самоврядування. 

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    Також з нагоди свята відбудеться тематична зустріч «Успішна кар'єра публічних службовців. Зарубіжний досвід для України». У заході візьмуть участь службовці виконавчих органів Одеської міської ради та члени Молодіжної ради при Одеському міському голові. 

    Святкові заходи, круглі столи проведуть й в органах самоорганізації населення Одеси. 

    Крім того, 7 грудня для одеситів і гостей міста буде організовано екскурсію в музей комунального підприємства «Одесміськелектротранс» (площа Олексіївська, 21а). 

    З планом заходів з відзначення у 2018 році в місті Одесі Дня місцевого самоврядування можна ознайомитися тут.

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