В Одесі відзначать День місцевого самоврядування



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З нагоди Дня місцевого самоврядування в Одесі пройдуть урочисті заходи – дні відкритих дверей, круглі столи, тематичні зустрічі та екскурсія до музею

7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування. З нагоди свята у виконавчих органах пройдуть дні відкритих дверей для студентів профільних закладів вищої освіти, представників громадськості та мешканців міста. Всі бажаючі зможуть ознайомитися зі структурою установ, роботою їх відділів і отримати відповіді на питання від керівників.

Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».



З 3 грудня у Центрі інтегрованих послуг буде представлена виставка «Мистецтво, що зберігає минуле», приурочена до Дня місцевого самоврядування.

Також з нагоди свята відбудеться тематична зустріч «Успішна кар'єра публічних службовців. Зарубіжний досвід для України». У заході візьмуть участь службовці виконавчих органів Одеської міської ради та члени Молодіжної ради при Одеському міському голові.

Святкові заходи, круглі столи проведуть й в органах самоорганізації населення Одеси.

Крім того, 7 грудня для одеситів і гостей міста буде організовано екскурсію в музей комунального підприємства «Одесміськелектротранс» (площа Олексіївська, 21а).

З планом заходів з відзначення у 2018 році в місті Одесі Дня місцевого самоврядування можна ознайомитися тут.