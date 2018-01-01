Луценко анонсував відкриті судові процеси над Януковичем, Захарченком та Якименком
- Сьогодні, 21:12
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300 томів доказів проти Януковича, Захарченка та Якименка будуть передані до судуГенпрокурор Юрій Луценко анонсує відкриті судові процеси у справі розстрілів на Майдані над екс-президентом Віктором Януковичем, а також колишніми посадовцями Віталієм Захарченком, Олександром Якименком та іншими.
Про це він заявив у неділю, виступаючи на відкритті виставки до Дня пам’яті героїв Небесної сотні.
«Я чекав цієї можливості довго. Звичайно, чекав, не складаючи рук – над цим працювали сотні слідчих спецдепартаменту, інших підрозділів ГПУ. І ось нарешті це сталося – столичний суд дозволив спеціальне досудове слідство, а далі заочне засудження тих, кого ми підозрюємо в організації розстрілу «небесної сотні», – сказав Луценко.
«Ми нарешті маємо задоволене клопотання суду щодо цього. І Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцький, Ратушняк, Федчук та інші на базі зібраних 300 томів доказів відразу після завершення процесу щодо державної зради Януковича будуть передані до суду», – зазначив він.
Генпрокурор запевнив, що цей процес пройде у відкритому режимі, так само як зараз проходить процес щодо звинувачення Януковича у державній зраді.
Джерело: Українська правда