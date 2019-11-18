Луценко стверджує, що повернув державі $4 мільярди



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Екс генеральний прокурор Юрій Луценко

За словами Луценка, він мав намір повернути ще сім мільярдів доларів

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що за час перебування його на посаді державі було повернуто 4 мільярди доларів.

Про це він зазначив у інтерв’ю «Українській правді».

«За моїх часів генеральна прокуратура разом з колегами з МВС, СБУ, ДФС повернули державі 4 мільярди доларів статків, грошима або майном. 4 мільярди доларів. Із них півтора мільярда доларів грошей – злочинної організації Януковича», - сказав він.

При цьому, за його словами, він мав намір повернути ще сім мільярдів доларів, які оточення колишнього президента Віктора Януковича заховало у США.

«Ще 7 мільярдів доларів цієї ж організації були виведені з України на територію Сполучених Штатів Америки... Це гроші злочинної організації Януковича. Коли ми спецконфіскували півтора мільярда, вони були пропущені через понад 10 різних офшорів, які пов'язані між собою одними й тими ж особами. Деякі офшори також були присутніми і у виведенні 7 мільярдів. Це означає, що діяла та ж сама організація, тими ж самими методами, а подекуди й тими ж інструментами», - зазначив він.

Луценко розповів, що з метою повернення семи мільярдів доларів звернувся до «уповноважених осіб США», але не отримав відповіді. Після цього він звернувся до посольства США з пропозицією організувати зустріч із генеральним прокурором США. «У показах Марі Йованович Конгресу є пряма брехня. Вона стверджує, що я хотів цієї зустрічі, але відмовився надати документи про те, що саме я хочу обговорити в Штатах. Я взяв ці документи», - стверджує Луценко. Він зазначив, що направив у посольство відповідний лист, датований 28 жовтня 2017 року. «І Марі Йованович сказала неправду Конгресу США, коли сказала, що я не надав інформації, з чим я хочу зустрітися з генеральним прокурором США», - запевняє колишній генпрокурор. Раніше в інтерв'ю Главкому заступник генерального прокурора Віктор Чумак говорить, що поки не бачив мільярдів Януковича, які «повернув» до держбюджету колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Як повідомлялося, два роки тому у жовтні 2017 тодішній генпрокурор Юрій Луценко розповів, що після набуття чинності закону про спецконфіскацію коштів, вкрадених корупційними шляхами, з рахунків експрезидентавтікача Віктора Януковича та його «сім'ї» конфіскували $1,7 млрд США - $1,5 млрд раніше і ще $200 млн тоді ж на початку місяця.

Також у лютому цього року прессекретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Держбюджет отримав майже 1,5 мільярда гривень конфіскованих у Януковича.

Нагадаємо, у липні цього року Луценко заявив, що оточення Януковича заховало у США $7 млрд. Він заявляв, що у спілкуванні з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані дізнавався «в які двері можна стукати», щоб спільно з американськими органами заарештувати 7 млрд - суму, на яку урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики із зобов'язанням з виплати одному з хедж-фондів США.