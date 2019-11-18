Луценко стверджує, що повернув державі $4 мільярди
За словами Луценка, він мав намір повернути ще сім мільярдів доларів
Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що за час перебування його на посаді державі було повернуто 4 мільярди доларів.
Про це він зазначив у інтерв’ю «Українській правді».
«За моїх часів генеральна прокуратура разом з колегами з МВС, СБУ, ДФС повернули державі 4 мільярди доларів статків, грошима або майном. 4 мільярди доларів. Із них півтора мільярда доларів грошей – злочинної організації Януковича», - сказав він.
При цьому, за його словами, він мав намір повернути ще сім мільярдів доларів, які оточення колишнього президента Віктора Януковича заховало у США.
«Ще 7 мільярдів доларів цієї ж організації були виведені з України на територію Сполучених Штатів Америки... Це гроші злочинної організації Януковича. Коли ми спецконфіскували півтора мільярда, вони були пропущені через понад 10 різних офшорів, які пов'язані між собою одними й тими ж особами. Деякі офшори також були присутніми і у виведенні 7 мільярдів. Це означає, що діяла та ж сама організація, тими ж самими методами, а подекуди й тими ж інструментами», - зазначив він.
Після цього він звернувся до посольства США з пропозицією організувати зустріч із генеральним прокурором США.
«У показах Марі Йованович Конгресу є пряма брехня. Вона стверджує, що я хотів цієї зустрічі, але відмовився надати документи про те, що саме я хочу обговорити в Штатах. Я взяв ці документи», - стверджує Луценко.
Він зазначив, що направив у посольство відповідний лист, датований 28 жовтня 2017 року.
«І Марі Йованович сказала неправду Конгресу США, коли сказала, що я не надав інформації, з чим я хочу зустрітися з генеральним прокурором США», - запевняє колишній генпрокурор.
Раніше в інтерв'ю Главкому заступник генерального прокурора Віктор Чумак говорить, що поки не бачив мільярдів Януковича, які «повернув» до держбюджету колишній генпрокурор Юрій Луценко.
Як повідомлялося, два роки тому у жовтні 2017 тодішній генпрокурор Юрій Луценко розповів, що після набуття чинності закону про спецконфіскацію коштів, вкрадених корупційними шляхами, з рахунків експрезидентавтікача Віктора Януковича та його «сім'ї» конфіскували $1,7 млрд США - $1,5 млрд раніше і ще $200 млн тоді ж на початку місяця.
Також у лютому цього року прессекретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Держбюджет отримав майже 1,5 мільярда гривень конфіскованих у Януковича.
Нагадаємо, у липні цього року Луценко заявив, що оточення Януковича заховало у США $7 млрд. Він заявляв, що у спілкуванні з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані дізнавався «в які двері можна стукати», щоб спільно з американськими органами заарештувати 7 млрд - суму, на яку урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики із зобов'язанням з виплати одному з хедж-фондів США.