У ГПУ посміялись з мільярдів Януковича, які «повернув» Луценко



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Шукаємо (мільярди - ред). Коли знайдемо – тоді точно скажемо, що ці кошти повернули, - Чумак

Віктор Чумак ще не бачив підтверджень заявам попереднього генпрокурора

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак говорить, що поки не бачив мільярдів Януковича, які «повернув» до держбюджету колишній генпрокурор Юрій Луценко. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Шукаємо. (Сміється) Коли знайдемо – тоді скажемо, що вони ці кошти точно знайшли і повернули», - говорить Чумак.

Як повідомлялося, два роки тому у жовтні 2017 тодішній генпрокурор Юрій Луценко розповів, що після набуття чинності закону про спецконфіскацію коштів, вкрадених корупційними шляхами, з рахунків експрезидентавтікача Віктора Януковича та його «сім'ї» конфіскували $1,7 млрд США - $1,5 млрд раніше і ще $200 млн тоді ж на початку місяця.

Також у лютому цього року прессекретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Держбюджет отримав майже 1,5 мільярда гривень конфіскованих у Януковича.

Нагадаємо, у липні цього року Луценко заявив, що оточення Януковича заховало у США $7 млрд. Він заявляв, що у спілкуванні з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані дізнавався «в які двері можна стукати», щоб спільно з американськими органами заарештувати 7 млрд - суму, на яку урядом Януковича були розміщені українські облігації зовнішньої позики із зобов'язанням з виплати одному з хедж-фондів США.

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