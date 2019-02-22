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    Економіка та фінанси

    Держбюджет отримав майже 1,5 мільярда гривень конфіскованих у Януковича

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    Апеляційний суд Черкаської області задовольнив апеляційну скаргу ГПУ на вирок одному з учасників злочинної організації, створеної колишнім президентом Януковичем - Держбюджет отримав майже 1,5 мільярда гривень конфіскованих у Януковича
    Апеляційний суд Черкаської області задовольнив апеляційну скаргу ГПУ на вирок одному з учасників злочинної організації, створеної колишнім президентом Януковичем

    Гроші будуть спрямовані для підтримки ЗСУ, - Сарган

    На рахунки Держказначейства надійшли 1 млрд 478 млн грн, що належали оточенню екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «Сьогодні, 22 лютого 2019 року, кошти в сумі 1 478 480 000 грн перераховано на банківський рахунок Державної казначейської служби України», - зазначила вона.

    Сарган нагадала, що тиждень тому генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що «завдяки зусиллям Департаменту міжнародного співробітництва ГПУ відкрито шлях до виконання вироку суду в частині спеціальної конфіскації грошових коштів злочинної організації часів Януковича в сумі 1 млрд 478 млн грн, які ближчими днями надійдуть на рахунки Держказначейства й спрямовані на підтримку Армії».

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    Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Черкаської області задовольнив апеляційну скаргу ГПУ на вирок одному з учасників злочинної організації, створеної колишнім президентом Януковичем.

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    За наслідками розгляду апеляційної скарги зазначеним судом застосовано спеціальну конфіскацію та конфісковано шляхом примусового вилучення у власність держави Україна грошових коштів на загальну суму понад 1 млрд 478 млн грн.

    Також суд постановив вищезазначені грошові кошти в національній валюті зарахувати до Держбюджету.

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