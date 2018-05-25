Луценко вніс подання в Раду на Вілкула



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Олександр Вілкул

За даними слідства, Вілкул, будучи главою Дніпропетровської ОДА, видавав незаконні розпорядження щодо землі

Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс подання до Верховної Ради щодо притягнення до кримінальної відповідальної депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула. Також генпрокурор просить Раду притягнути до кримінальної відповідальності соратника Вілкула Дмитра Колєснікова.

Про це повідомила прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган.

За даними слідства, Вілкул, будучи главою Дніпропетровської ОДА, видавав незаконні розпорядження щодо землі.

«Колишній голова Дніпропетровської ОДА протягом 2011-2012 років видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито із земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді із земель колективної власності пайщиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району», — повідомила Сарган.

Крім того, колишній голова ОДА видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності товариства з обмеженою діяльністю «АРТ ЛЕНД», із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості, зазначають у ГПУ.

19 квітня Луценко анонсував зняття недоторканності ще з кількох депутатів. Йшлося, зокрема, про Колєснікова, а також про ще одного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула.

Дмитро Колєсніков у період з 24 грудня 2012 року по 2 березня 2014 року обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Олександр Вілкул був главою Дніпропетровської облдержадміністрації з березня 2010 до 24 грудня 2012-го.