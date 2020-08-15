«Луцький терорист» Кривош припинив голодування



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«Луцький терорист» Максим Кривош припинив голодування Фото: Конкурент

Голодування Кривош розпочав 31 липня

Підозрюваний у захоплені заручників у Луцьку Максим Кривош припинив голодування в Луцькому СІЗО.

Про це повідомив прокурор Волинської області Тарас Безрукий, пише Конкурент.

«Щойно надійшло повідомлення про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні про захоплення заручників сьогодні прийняв харчування, а відтак – припинив голодування», – повідомив головний волинський прокурор.

Також він зауважив, що ув'язнений почувається добре, за ним щодня наглядали медичні працівники. Причиною оголошеного голодування начебто стало те, що підозрюваному надягали кайданки, виводячи з камери.

«Наголошу, що працівники СІЗО діяли винятково в межах своїх повноважень. Адже, згідно з правилами, підозрюваних у тяжких злочинах, схильних до втечі та захоплення заручників, потрібно супроводжувати територією установи в наручниках», – зазначив Тарас Безрукий.

До слова, голодування Кривош розпочав 31 липня.

Нагадаємо, що 21 липня у Луцьку терорист взяв у полон 13 людей і забарикадувався у автобусі БАЗ-А079. Після 11 годин перемовин і виконання вимог президентом Зеленським терорист відпустив заручників та був затриманий оперативниками. Терористом виявився Максим Кривош, 44-річний мешканець Луцька, автор автобіографічної книги «Філософія злочинця». 23 липня, суд у Луцьку суд обрав запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала харків’янина через зв’язки з луцьким терористом. Йому оголосили підозру у незаконному поводжені зі зброєю та вибуховими речовинами.

Раніше повідомлялося, що Ексглава СБУ поставив діагноз правоохоронній системі після теракту у Луцьку.