Лукашенко стверджує, що спецслужби США готували замах на нього і його дітей

Лукашенко запевняє, що групу, яка готувала замах, вже затримали

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах. Про це повідомляє білоруське держагентство «Белта».

За словами Лукашенка, до замаху нібито причетні спецслужби США. Він стверджує, що групу, яка готувала замах, вже затримали.

«У планах – утримування дитини, однієї, іншої, як вийде… «Посадимо до льоху»… До речі, в Гомельській області й льох підготували. Ми затримали групу. Вони нас привели, показали, як це все планували… Потім ми виявили роботу явно іноземних спецслужб – швидше за все, ЦРУ, ФБР, не знаю, хто там з американців працював. Ми виявили їхнє бажання з’явитися в Мінську і зайнятися організацією замаху на президента і дітей», – заявив Лукашенко.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін під час переговорів із американським президентом Джо Байденом нібито поставив питання про підготовку замаху на Лукашенка, але не отримав відповіді.

Раніше Олександр Лукашенко анонсував зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 22 квітня.

15 квітня президенти Росії й Білорусії поговорили по телефону й обговорили двосторонній порядок. Зокрема, була порушена також тема нагірно-карабахського врегулювання. Як уточнили на сайті Кремля, за підсумками розмови був «виражений обопільний настрій на подальше всебічне зміцнення російсько-білоруських союзницьких відносин».