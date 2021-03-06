Лукашенко розпочав полювання на поліцейських-дисидентів

Після президентських виборів у Білорусі тривали масові акції протесту проти фальсифікац

Силовиків, що пішли у відставку на знак протесту проти насильства у країні, звинувачують у «нагнітанні напруженості»

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно опозиційно налаштованиїх працівників правоохоронних органів, які покинули країну. Вони є членами організації Bypol, створеної силовиками, що не підтримали білоруського президента Олександра Лукашенка і звільнилися на знак протесту. У числі фігурантів справи – колишній співробітник прокуратури Олег Талерчик і слідчий Ігор Лобан. Точніше число фігурантів не наводиться.

У прес-релізі Генпрокуратури йдеться, що порушено справу про розпалювання соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130 КК Білорусії). За даними відомства, підозрювані в ході відеоконференції в інтернеті «для нагнітання протистояння в суспільстві своїми твердженнями спонукали слухачів до ворожнечі і ворожнечі за ознакою соціального статусу». Розслідуванням справи буде займатися Слідчий комітет.

У серпні 2020 року в Білорусі пройшли президентські вибори. ЦВК країни оголосив переможцем чинного президента Олександра Лукашенка. Прихильники опозиції вважають підсумки голосування сфабрикованими і називають переможницею Світлану Тихановську. Після виборів в країні тривали масові акції протесту.

Як повідомлялося раніше, слідчий комітет Білорусі направив до Польщі документи щодо екстрадиції засновника популярного білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича.

Також стало відомо, що учора, 5 березня, у Мінську силовиками було затримано близько 20 учасників установчої конференції «Ліги студентських об’єднань».