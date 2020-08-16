Найбільші протести в історії Білорусі. На вулиці Мінська вийшло до 200 тисяч людей



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На площі Свободи людей вітали дзвонами з православного й католицького соборів Фото «Радыё Свабода» і TUT.BY

Учасники акції розгорнули 100-метровий біло-червоно-білий стяг

Сьогоднішній мітинг у столиці Білорусі зібрав 100-200 тисяч людей і є можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Про це повідомляє «Радыё Свабода» і TUT.BY.

Близько 6-ї години вечора протестувальники рушили від стели у бік проспекту Незалежності та до Будинку уряду. Проспект Переможців повністю закрили для руху транспорту, люди йдуть всією проїжджою частиною.

Учасники акції розгорнули 100-метровий біло-червоно-білий стяг.

На площі Свободи людей вітали дзвонами з православного й католицького соборів.

Оглядач «Радыё Свабода» Сергій Наумчик каже, що сьогоднішні протести – можливо найбільші в історії незалежної Білорусі.

За його словами, поки важко казати про конкретні цифри, але людей на вулицях – візуально більше, аніж під час страйку 1991 року, коли було 100 тисяч протестувальників; при цьому, постійно підходять нові люди.

Аналітик «Радыя Свабода» Юрій Дракахруст вважає, що на вулицях столиці – щонайменш 200 тисяч людей.

За повідомленнями «Радыё Свабода», на прилеглих до проспекту Незалежності вулицях стояли зо два десятки автозаків та водомети.

Поблизу Жовтневої площі силовики оточили квартал парку ім. Янки Купали, Національного академічного театру ім. Янки Купали та будівлю адміністрації Лукашенка.

Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Як повідомлялося, у неділю, 16 серпня, в Мінську близько 100 тисяч людей зібралися висловити протест чинного президента Олександра Лукашенка. Вони закликають главу держави піти у відставку.

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