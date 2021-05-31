У «Слузі народу» заявили, що питання Білорусі розглянуть на засіданні Ради

Питання ситуації у Білорусі може бути розглянуте в парламенті вже у вівторок

Сьогодні на погоджувальній раді керівники фракцій та депутатських груп можуть переглянути порядок денний Верховної Ради

Питання з примусовою посадкою літака Ryanair у Білорусі розглянуть у Верховній Раді. Про це нардепка від фракції «Слуга народу» Олена Мошенець розповіла в ефірі каналу «Україна 24».

«На погоджувальній раді керівники фракцій та депутатських груп, думаю, трішки переглянуть той порядок денний, який зараз є на сайті Ради, оскільки події минулого тижня з примусовою посадкою літака в Мінську і затриманням Протасевича викликали велике обурення. Тут якраз всі фракції незалежно від політичних поглядів, окрім однієї відомої фракції, об’єдналися навколо цієї події», – сказала вона.

За словами Мошенець, питання може бути розглянуте вже у вівторок.

«Європейська солідарність» зареєструвала відповідну постанову. Я думаю, що всі депутати приєднаються, і в перший сесійний день у вівторок, думаю, це питання буде розглядатися на порядку денному», – розповіла вона.

Нагадаємо, Україна та ще 20 країн у спільній заяві закликали Білорусь звільнити Романа Протасевича.

Раніше міністр закордонних справ заявив, що посол України у Білорусі Ігор Кизим поки що продовжить свою роботу. Кулеба пояснив, що український посол не займається політичним діалогом з Білоруссю. Відомо, що і Мінськ не відкличе свого посла з Києва в односторонньому порядку

Також на думку глави МЗС Дмитра Кулеби, зближення Білорусі та РФ загрожує нацбезпеці України.

Нагадаємо, що з опівночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання в Мінську опозиціонера Романа Протасевича.

Згодом Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Натомість Білорусь обмежила імпорт українських товарів. Згодом Білорусь назвала умови для відновлення вільної торгівлі з Україною.