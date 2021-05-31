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    «Дует кровопивць»: мережа вибухнула карикатурами про Лукашенка й Путіна (фото)

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    Художник вдало обіграв в карикатурі тему Гулагу - «Дует кровопивць»: мережа вибухнула карикатурами про Лукашенка й Путіна (фото)
    Художник вдало обіграв в карикатурі тему Гулагу
    Фото: PetrenkoAndryi/Telegram

    Автори карикатур згадали славнозвісний фільм «Горбата гора», назвавши дует двох кровопивць його жалюгідною копією

    Зустріч двох кривавих диктаторів президента Росії Володимира Путіна та «лідера» Білорусі Олександра Лукашенка гостро розкритикували мережі. А художники доповнили цю «людожерську прелюдію» влучними карикатурами. Митець Андрій Петренко, в своєму Telegram-каналі розмістив гостру карикатуру, де зображено човен, що заходить в тунель з написом «Гулаг 2.0».

    На картинці зображено човен, в якому перебувають Путін і Лукашенко, причому останній дарує главі Росії букет квітів.

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    «Дует кровопивць»: мережа вибухнула карикатурами про Лукашенка й Путіна (фото)
    «Дует кровопивць»: мережа вибухнула карикатурами про Лукашенка й Путіна (фото)
    «Дует кровопивць»: мережа вибухнула карикатурами про Лукашенка й Путіна (фото)
    «Дует кровопивць»: мережа вибухнула карикатурами про Лукашенка й Путіна (фото)
    «Дует кровопивць»: мережа вибухнула карикатурами про Лукашенка й Путіна (фото)

    Згадали автори карикатур і славнозвісний фільм «Горбата гора», назвавши дует двох кровопивць його жалюгідною копією.

    Нагадаємо, що 29 травня, президент Росії Володимир Путін продовжив свою зустріч в місті Сочі з невизнаним лідером Білорусі Олександром Лукашенком, запросивши його на яхту.

    На яхті Путін і Лукашенко домовилися про відкриття нових рейсів у російські міста, а також про другий транш російського кредиту для Білорусі в в сумі 500 млн доларів до кінця червня. Білоруський і російський диктатори доручили міністерствам транспорту організувати повітряне транспортне сполучення з урахуванням авіаблокади, яка оголошена країнами Євросоюзу через ситуацію з літаком Ryanair в Мінську.

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    Теги: кредит Олександр Лукашенко Путін
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    «Дует кровопивць»: мережа вибухнула карикатурами про Лукашенка й Путіна (фото)