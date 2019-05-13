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    Лукашенко відмовився від участі в заходах до річниці Східного партнерства

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - Лукашенко відмовився від участі в заходах до річниці Східного партнерства
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Олександр Лукашенко не буде присутній на сьогоднішньому вечері, присвяченому Східному партнерству в Брюсселі, не дивлячись на те, що його запросили, але в ньому візьме участь прем'єр-міністр Білорусі

    Білоруський лідер Олександр Лукашенко відмовився взяти участь у вечері на високому рівні, приуроченому до десятої річниці ініціативи ЄС Східне партнерство. Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

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    «Лукашенко не буде присутній на сьогоднішньому вечері, присвяченому Східному партнерству в Брюсселі, не дивлячись на те, що його запросили», - написав журналіст.

    За його словами, в той же час, в ньому візьме участь прем'єр-міністр Білорусі.

    Зазначимо, заходи до десятої річниці Східного партнерства (СП) будуть включати Конференцію високого рівня за участю глав держав і урядів, вечеря від імені президента Європейської Ради Дональда Туска для лідерів країн СП, а також зустріч міністрів закордонних справ країн СП з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку на запрошення Комісара ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнеса Гана.

    Нагадаємо, у сьогоднішніх заходах у Брюсселі беруть участь близько 70 міністрів закордонних справ і прем'єр-міністрів. Крім того, очікується візит Держсекретаря США Майка Помпео до Брюсселя.

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