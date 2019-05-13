Східне партнерство: Могеріні підтвердила візит Помпео до Брюсселя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Федеріка Могеріні та Майк Помпео

За її словами, саміт розпочнеться двосторонньою зустріччю з прем'єр-міністром Лівії для обговорення ситуації в країні

У сьогоднішніх заходах у Брюсселі беруть участь близько 70 міністрів закордонних справ і прем'єр-міністрів. Крім того, очікується візит Держсекретаря США Майка Помпео до Брюсселя. Про це під час привітання на полях Ради ЄС на рівні глав МЗС заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН.

«У нас попереду два дуже довгих і насичених дні. Навіть більш насичених, ніж ми очікували - у нас сьогодні є близько 70 міністрів закордонних справ і прем'єр-міністрів», - сказала Федеріка Могеріні.

За її словами, саміт розпочнеться двосторонньою зустріччю з прем'єр-міністром Лівії для обговорення ситуації в країні.

Також, за словами Могеріні, міністри закордонних справ проведуть обмін думками щодо Сахеля.

Крім того, вона знову згадала про майбутню зустріч, приуроченої до десятої річниці Східного партнерства - ініціативи, в якій бере участь, крім інших, Україна.

На питання, чи очікується візит Держсекретаря США Майка Помпео на сьогоднішні заходи, Федеріка Могеріні заявила, що його візит «очікується».

«Нам повідомили цієї ночі, що він має намір змінити план своїх подорожей і зупинитися тут, в Брюсселі. Очікується, що він приземлиться пізно цього ранку. Ми побачимо протягом дня, як і чи зможемо ми організувати зустріч», - зазначила вона.

Нагадаємо, Європейський союз, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна наступного тижня, 13-14 травня, відзначатимуть 10-у річницю Східного партнерства. Цьому буде присвячена низка заходів у Брюсселі.

Так, до 10-річчя Східного партнерства голова Європейської ради Дональд Туск, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні влаштують зустрічі високого рівня в Брюсселі за участю шести східних країн-партнерів, держав-членів ЄС та зацікавлених сторін.

У понеділок, 13 травня, Могеріні очолить щорічну зустріч міністрів закордонних справ Східного партнерства з 28 країнами-членами ЄС, шістьма східними партнерами ЄС та ключовими зацікавленими сторонами, а також комісаром з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоханнесом Ханом.

На зустрічі розглянуть прогрес, досягнутий у межах амбітного плану на 2020 рік. Цей план був ухвалений на останньому саміті Східного партнерства у листопаді 2017 року і має на меті принести користь життю громадян у всьому регіоні, працюючи у напрямку посилення економіки, більш сильного управління та зв'язку.