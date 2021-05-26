Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)

Диктатори Білорусі та Росії все більше стають віддзеркаленням один одного

Художники миттєво відреагували на тиранію «лідера» Білорусі

Неадекватна поведінка білоруського диктатора Олександра Лукашенка спонукала відомого карикатуриста Сергія Йолкіна на створення нової карикатури. Художник розмістив її на своїй сторінці у Facebook.

Згодом в соцмережах з’явилася ціла серія карикатур, де Лукашенко постає не в найкращому світлі.

Агресивні дії тоталітарного режиму «президента» Білорусі Олександра Лукашенка викликали тривогу у цивілізованому світі.

Лукашенко планував ще 25 травня виступити з публічною заявою щодо примусової посадки в Мінську літака Ryanair і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Проте він передумав і відклав виступ на середу.

Нагадаємо, що в неділю, 23 травня, в аеропорту Мінська після екстреної посадки літака, що летів з Афін до Вільнюса, був затриманий колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta, який висвітлював протести в Білорусі, Роман Протасевич і його дівчина – Софія Сапега.

Для того, аби примусово посадити у Мінську літак, на якому з Афін до Вільнюса прямував колишній редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, білоруська влада задіяла бойову авіацію.



