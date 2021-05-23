Перед вильотом із Греції білоруський опозиціонер Протасевич повідомив про стеження за собою

«Мене випасає КДБ», – написав редактор каналу Nexta за кілька годин до власного затримання

Перед реєстрацією на літак рейсу «Афіни–Вільнюс», який згодом було примусово посаджено у Мінську, білоруський опозиціонер Роман Протасевич помітив стеження за собою. Про це інформує Телеграм-канал Вelamova, який опублікував листування Романа Протасевича з його знайомим.

Уривок з переписки Протасевича

За словами Протасевича, на контролі невідомий намагався сфотографувати його документи, а коли сфотографував, розвернувся і пішов, хоча була його черга.

«Лол, здається мене КДБ випасав», – написав Протасевич.

Опозиціонер зазначив, що це був чоловік середнього віку, підтягнутий, з лисиною, в одній майці, у світлих штанях і зі шкіряним чемоданчиком.

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

Народний депутат України від партії «Слуга народу»Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.