Кабмін може запровадити санкції проти 11 російських акторів

Проєкт розпорядження пропонує у триденний строк внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування 3-річних санкцій до акторів

Російським артистам закидають «демонстративне та умисне» порушення порядку в'їзду в окупований Крим

Кабінет міністрів планує затвердити застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 11 російських представників сфери культури і мистецтв. Про це зазначається на порядку денному засідання уряду на 26 травня.

Проєкт розпорядження пропонує у триденний строк внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування 3-річних санкцій до акторів Володимира Вдовіченкова, Жанни Еппле, Ольги Кабо, Дмитра Орлова, Олександра Петрова, Євгенія Проніна, Анастасії Сланевської, Євгенія Стичкіна, Ярослава Сумішевського, Павла Трубінера, Олексія Чадова.

Їм закидають «демонстративне та умисне» порушення порядку в'їзду в окупований Крим.

Доповідатиме з цього питання віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Тим часом, Уряд розробив механізм, основною метою якого є поліпшення якості надання комунальних послуг населенню. Зокрема, влада хоче по-новому проводити перерахунок вартості неякісних комунальних послуг.