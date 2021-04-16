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    Львів продовжив карантин із деякими послабленнями

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    Посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня - Львів продовжив карантин із деякими послабленнями
    Посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня
    Фото з відкритих джерел

    Водночас у Львові дозволили роботу ринків, літніх майданчиків та навчання школярів 1-4 класів

    Комісія з надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин у Львові до 4 травня. Про це у Telegram повідомив мер міста Андрій Садовий.

    Крім цього, у Львові ввели низку послаблень із понеділка, 19 квітня, зокрема:

    • відновлення навчання учнів 1-4 класів;
    • відновлення роботи непродовольчих ринків за окремим протоколом;
    • дозволено роботу літніх майданчиків та терас закладів харчування.

    Садовий повідомив, що міські лікарні завантажені на 63%. «Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно кожного ранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють в лікарні у важкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами», – закликав мер.

    Додамо, що на Великдень у Києві будуть введені нові карантинні заходи.

    Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.

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    Теги: торгівля Андрій Садовий Львів мер навчання карантин
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