Львів продовжив карантин із деякими послабленнями

Посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня

Посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня

Водночас у Львові дозволили роботу ринків, літніх майданчиків та навчання школярів 1-4 класів

Комісія з надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин у Львові до 4 травня. Про це у Telegram повідомив мер міста Андрій Садовий.

Крім цього, у Львові ввели низку послаблень із понеділка, 19 квітня, зокрема:

відновлення навчання учнів 1-4 класів;

відновлення роботи непродовольчих ринків за окремим протоколом;

дозволено роботу літніх майданчиків та терас закладів харчування.

Садовий повідомив, що міські лікарні завантажені на 63%. «Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно кожного ранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють в лікарні у важкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами», – закликав мер.

Додамо, що на Великдень у Києві будуть введені нові карантинні заходи.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.