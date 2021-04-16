Степанов заговорив про «особливий режим» карантину на Великдень

МОЗ проситиме українців обмежували контакти та великі скупчення людей

Під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень. Про це в ефірі «Україна 24» сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей. «Британський» і «південноафриканський» штами надагресивні, дуже важкий перебіг хвороби», – зазначив Степанов.

Глава МОЗ констатував покращення ситуації із захворюваністю в окремих регіонах, зокрема Києві.

«Два тижні тому я казав, що ми 15 квітня вийдемо на пік. Зараз у нас дві області вже вийшли з «червоної» зони – Івано-Франківська і Закарпатська. А в Києві бачимо позитивну динаміку. Щоб вона продовжувалася і щоб ми 30 квітня зробили пом’якшення карантинних обмежень, все залежить від нас усіх, без перебільшення. Якщо одна частина киян дотримується встановлених правил, а інша – ні, тоді досить важко знизити рівень захворюваності та госпіталізації», – сказав Степанов.

Як відомо, у 2021 році віряни східного обряду відзначатимуть Великдень 2 травня.

Нагадаємо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося переважно за рахунок зростання цін на яйця і курятину.