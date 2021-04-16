Карантин на Вінниччині: обмеження продовжили до 1 травня

До 1 травня заборонено проведення всіх масових розважальних, спортивних, рекламних та інших заходів

До шкіл підуть лише учні випускних класів

Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 16 квітня, вирішила продовжити дію в області жорстких карантинних обмежень до 1 травня. Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

Сільським, селищним та міським головам рекомендовано розглянути на засіданнях місцевих комісій питання щодо продовження на територіях громад дію низки посилених протиепідемічних заходів.

Зокрема, до 00:00 годин 1 травня рекомендують заборонити:

проведення всіх масових розважальних, спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів та офіційних заходів з вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи;

проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;

приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 квадратних метрів споруди чи приміщення;

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Комісія також рекомендувала місцевим органам влади заборонити до 1 травня відвідування закладів освіти усіх типів та форм власності її здобувачами, в тому числі учнями 1-4 класів, окрім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.

Із 19 квітня пропонується дозволити відвідувати школи лише учням випускних 9 та 11 класів для належного завершення 2020-2021 навчального року та підготовки до ЗНО.

Рекомендовано також розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань ТЕБ та НС питання щодо надання дозволу на роботу закладам культури області, зокрема музеям, за умови дотримання усіх санітарних норм та протиепідемічних заходів, в тому числі: забезпечення скринінгу температури у працівників та відвідувачів закладів; додаткового провітрювання та дезінфекції приміщень,обов’язкової санітарної обробки рук та перебування у захисних масках, безумовного дотримання норми заповнювання виставкових приміщень із розрахунку не більше п'яти осіб в одному залі закладу, а також дотримання соціальної дистанції між відвідувачами не ближче ніж 1.5 метра.

Тим часом, в Україні після нової хвилі коронавірусу цією весною, медики фіксують більше випадків захворюваності серед дітей, хоча раніше Covid-19 проходив у них безсимптомно.