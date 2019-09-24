Львівська облрада вимагає відсторонити начальника місцевої поліції



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Поліція застосувала силу проти активістів Фото: Нацполіція

Депутати Львівської обласної ради засудили дії співробітників правоохоронних органів під час блокування вагонів активістами на станції «Соснівка»

Львівська облрада вимагає тимчасово відсторонити начальника поліції області та провести службове розслідування за фактом побиття активістів на станції «Соснівка».

За таке звернення до міністра внутрішніх справ, начальника Нацполіції та генпрокурора проголосували у вівторок 64 депутати Львівської облради під час позачергового засідання.

«Ми, депутати Львівської обласної ради, засуджуємо дії співробітників правоохоронних органів і звертаємося з вимогою негайно провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень співробітниками правоохоронних структур, встановити винних та притягти їх до відповідальності, а також на час розслідування відсторонити від обійманої посади начальника поліції Львівської області Василя Віконського», - зазначено у зверненні.

Водночас пропозиція частини депутатів і громадських активістів вимагати негайного звільнення Віконського з посади начальника Національної поліції у Львівській області не набрала необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, у суботу поліція Львівщини повідомила, що на залізничній колії станції «Соснівка» невідомі особи блокують вагони, завантажені вугіллям. Поліція попередила про застосування заходів примусу.

Згодом стало відомо, що поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці та затримала більше 20 осіб.

У Львівській області під час блокади залізничних колій постраждали вісім поліцейських.

Джерело: Інтерфакс-Україна