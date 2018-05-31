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    Львівські прикордонники затримали 18 нелегалів: серед них були жінки та діти

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    Львівські прикордонники затримали 18 нелегалів: серед них були жінки та діти

    «Мандрівники», серед яких були жінки і діти, пробиралися в країни Європи

    Вночі 30 травня прикордонники Львівщини затримали велику групу нелегальних мігрантів.

    Про це повідомляє прес-служба ДПСУ

    Серед мігрантів були діти і жінки. Всі вони намагалися потрпити до країн Європи. 

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    Львівські прикордонники затримали 18 нелегалів: серед них були жінки та діти
    Львівські прикордонники затримали 18 нелегалів: серед них були жінки та діти
    Львівські прикордонники затримали 18 нелегалів: серед них були жінки та діти

    Про появу невідомих осіб львівських прикордонників повідомили колеги. На місце події одразу виїхала група реагування, а ділянку кордону прикрили додатковими нарядами. Про ситуацію повідомили прикордонників з Польщі. 

    Після чого працівники ДПСУ виявили групу з 18 людей. У більшості затриманих відсутні будь-які документи, що посвідчують особу. Охоронці кордону з’ясували, що 16 нелегалів є громадянами Іраку, а 2 – громадяни Туреччини. Крім того, серед мігрантів було 4 жінки та 2 дитини.

    Наразі проводяться фільтраційні заходи та встановлюються всі обставини їхньої незаконної переправи. 

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