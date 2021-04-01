Львів’янин отримав рік умовно, бо прийшов у паб в футболці з написом «СССР», яку пошили в Гондурасі

В Україні за поширення і пропаганду символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів можна сісти в тюрму від 5 до 10 років

Чоловіка визнано винним у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режимів

Галицький районний суд Львова визнав винним місцевого бармена у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режимів (ч. 1 ст. 436-1 КК України) і призначив покарання рік позбавлення волі, яке замінив на іспитовий термін у вигляді одного року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 24 березня.

Факт правопорушення був зафіксований ввечері 8 вересня 2020 року. Обвинувачений, перебуваючи на літньому майданчику пабу «Золотий Колос», що у Львові на вул. проїзд Крива Липа, був одягнений у футболці чорного кольору із написом «СССР» та зображенням серпа та молота.

У суді чоловік пояснив, що того дня гуляв по Львову, одягнений у кофту, а під нею була футболка. Коли ж перебував у пабі «Золотий Колос», зняв кофту на 10-15 хв. Про те, що є стаття закону, якою передбачено кримінальну відповідальність за такі дії, він не знав, наміру пропаганди комуністичного тоталітарного режиму теж не мав.

Крім цього, суд допитав двох свідків. Один із них повідомив, що затримав обвинуваченого з метою припинення злочину. Розповів, що чоловік був одягнутий у футболку з комуністичною символікою, яку було видно всім у пабі. Футболка не була нічим прикрита, обвинувачений її публічно демонстрував.

Інший свідок зазначив, що разом з товаришем зустрілися в пабі, де бачив обвинуваченого у футболці з комуністичною символікою. Товариш свідка підійшов до обвинуваченого і щось сказав йому. Після цього почався конфлікт.

Також суд ознайомився з висновком експерта №48 від 21 вересня 2020 року. Спеціаліст зауважив, що отримав на дослідження футболку чорного кольору фірми-виробника Delta Pro Weight. Delta Apparel, made in Honduras, яка містить зображення на лицевій стороні, нанесене шляхом друку державної емблеми, або так званого Малого герба Союзу Радянських Соціалістичних Республік – федеративної соціалістичної держави в Північній Євразії, яка існувала з 1922 року до 1991 року.

У вироку суд наголосив, що обвинувачений повинен сплатити на користь держави 1,96 тис. грн за проведення цієї експертизи. А футболку з написом «СССР» необхідно знищити.

Як повідомляв «Главком», минулого року Новотроїцький районний суд Херсонської області визнав винною пенсіонерку у поширенні комуністичної символіки (постила у соцмережі серпи і молоти) і призначив п’ять років позбавлення волі, замінивши на іспитовий термін один рік.