Справа Приватбанку: за ексзаступницю Дубілета внесли 50 млн грн застави

Заставу за Шмальченко вніс ФОП, назву якого суд не розголошує

За колишню заступницю голови правління Приватбанку Людмилу Шмальченко, яка підозрюється у причетності до виведення 8,2 млрд грн із банку перед націоналізацією, внесли заставу у розмірі 50 млн грн.

Про це у коментарі «Економічній правді» повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

«За другу експосадовицю крупного банку сьогодні внесли заставу у розмірі 50 млн грн, як це було визначено ухвалою», – зазначила вона.

Чемерис вказала, що заставу вніс ФОП, але його назву суд не може розголошувати.

За даними слідства, у грудні 2016 року, за лічені дні до націоналізації Приватбанку, його менеджмент вивів з банку 8,2 млрд гривень шляхом списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank, замінивши боржника на підконтрольну та пов'язану з Приватбанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови).

Минулого тижня суд призначив ексзаступниці голови Приватбанку заставу 50 млн грн. Підозрюваними у цій справі, крім Людмили Шмальченко також є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет та колишня начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Надія Конопкіна. Конопкіній раніше призначили заставу 2,74 млн грн.

Нагадаємо, що підозру у виведенні 8,2 млрд гривень з Приватбанку Дубілету, Шмальченко і Конопкіній висунули 15 березня.

НАБУ оголосило Дубілета в розшук.

