Львів'янка пожертвувала рекордну суму для української армії

Кошти благодійниці підуть на сучасне озброєння української армії, зокрема квадрокоптери

Недавно жінка зі Львова пожертвувала 60 тисяч доларів на українську армію. За словами волонтера та телеведучого Сергія Притули, дана сума є найбільшою, яку він отримував за всі роки війни. Про це він написав на особистій сторінці у Facebook.

Притула розповів, що особисто зустрівся із жінкою. Пані Наталія виявилася скромною та цікавою співрозмовницею. Вона випитувала про те, чого не вистачає українським військовим та просила скерувати гроші на найбільші потреби армії.

Сергія Притула також зазначив, що жінка попросила зберегти анонімність та заборонила виставляти її світлину у соцмережі.



«Це не просто найбільша пожертва, яку я, як волонтер, отримував за всі роки війни від жертводавців. Це не просто пожертва еквівалентна 30% від усіх коштів, які мною було зібрано за 11 місяців цього року. Це ще й найкраща відповідь усім тим, хто ретранслює наративи російської пропаганди про те, що українці втомились від війни», – написав Притула.

Він зазначив, що кошти благодійниці підуть на сучасне озброєння української армії, зокрема квадрокоптери.

Нагадаємо, у результаті збройної агресії Росії проти України загинули понад 14 тисяч осіб. Водночас приблизно 40 тисяч отримали поранення. Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня спостерігачі зафіксували в загальній складності 4 086 порушень режиму припинення вогню.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу. Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».