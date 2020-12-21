  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як бойовики з гранатомета знищили трактор біля Авдіївки: відео з місця події

    • Розсилка
    Біля Авдіївки бойовики підірвали трактор - Як бойовики з гранатомета знищили трактор біля Авдіївки: відео з місця події
    Біля Авдіївки бойовики підірвали трактор
    Скріншот відео: Операція об'єднаних сил/Facebook

    Тракторист дивом залишився живий, його відправили до лікарні

    Командування операції Об'єднаних сил на Донбасі опублікувало відео наслідків ворожого обстрілу цивільного населення. На відео зафіксовано знищений бойовиками трактор John Deere поблизу Авдіївки.

    Відео опублікували на сторінці штабу ООС у Facebook.

    На відео видно повністю вигорілий трактор, який вчора потрапив під обстріл бойовиків. Трактор повертався з сільськогосподарських робіт, коли у нього влучили зі станкового протитанкового гранатомета.

    Нагадаємо, про обстріл тракторастало відомо напередодні. Сільськогосподарські роботи проводились в районі населеного пункту Кам'янка (поблизу Авдіївки). В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення.

    Через обстріл цивільної техніки проросійськими бойовиками на Донбасі українська сторона направила ноту протесту ОБСЄ. Сьогодні вранці українська сторона проводила верифікацію на місці події.

    Теги: бойовики на Донбасі війна Донеччина обстріл трактор Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies