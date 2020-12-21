Як бойовики з гранатомета знищили трактор біля Авдіївки: відео з місця події

Тракторист дивом залишився живий, його відправили до лікарні

Командування операції Об'єднаних сил на Донбасі опублікувало відео наслідків ворожого обстрілу цивільного населення. На відео зафіксовано знищений бойовиками трактор John Deere поблизу Авдіївки.

Відео опублікували на сторінці штабу ООС у Facebook.

На відео видно повністю вигорілий трактор, який вчора потрапив під обстріл бойовиків. Трактор повертався з сільськогосподарських робіт, коли у нього влучили зі станкового протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, про обстріл тракторастало відомо напередодні. Сільськогосподарські роботи проводились в районі населеного пункту Кам'янка (поблизу Авдіївки). В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення.

Через обстріл цивільної техніки проросійськими бойовиками на Донбасі українська сторона направила ноту протесту ОБСЄ. Сьогодні вранці українська сторона проводила верифікацію на місці події.