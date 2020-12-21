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    В українській армії на коронавірус хворіють майже 3 тис. військовослужбовців

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    За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19 - В українській армії на коронавірус хворіють майже 3 тис. військовослужбовців
    За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19

    Всього за час пандемії одужало – 10033 особи, летальних випадків – 36

    У Збройних силах України станом на 21 грудня на коронавірус 2919 осіб. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

    Зазначається, що всього за час пандемії одужало – 10033 особи, летальних випадків – 36.

    На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 332 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 106 осоіб.

    «За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано вісім осіб» – йдеться у повідомленні.

    У Медичних силах інформують, що аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

    Загалом в Україні за минулу добу, 20 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 970 993 особи, одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665, проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

    Теги: ЗСУ військові Facebook інфекція населення коронавірус
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