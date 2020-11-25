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    Від Covid-19 помер відомий тернопільський меценат та волонтер

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    Ігор Цепенюк помер у віці 57 років&nbsp; - Від Covid-19 помер відомий тернопільський меценат та волонтер
    Ігор Цепенюк помер у віці 57 років 

    Цепенюк сім років допомагав бійцям на Донбасі

    У Тернопільській області помер Ігор Цепенюк - відомий бізнесмен, волонтер, засновник та керівник ГО «Ротарі клуб Тернополя». Чоловік, якому було 57 років, помер від ускладнень через коронавірус.

    Про смерть волонтера повідомили на сторінці «Шостої резервної сотні ДУКПС-Тернопіль» у Фейсбуці.

    «Відійшов у вічність побратим, підприємець, волонтер, добра і світла людина Ігор Цепенюк. Його жага до перемоги та жага допомагати тим, хто цього потребує, була дуже сильною. Все, що задумав, все реалізовував. Один з небагатьох, хто за 7 років війни не втомився допомагати добровольцям, один з небагатьох, хто виступав меценатом у вихованні майбутнього молодого покоління. Молимося за його душу, приносимо співчуття рідним», - йдеться в повідомленні.

    Про тяжкі обставини смерті у Фейсбуці написала вдова Ігоря, Валентина Цепенюк.

    «Сьогодні по п‘ятій годині дня під дверима бучацького інфекційного відділення в швидкій мій чоловік після тяжкої виснажливої дороги в кисневій масці, помер. Реанімувати не змогли. Він був дуже світлою і мудрою людиною! Я мала чоловіка, за якого дякувала Богу! Він був чудовим батьком, дідусем, швагром, сватом, другом, розумним порадником, надійним плечем! Йому було всього 57 років!», - написала жінка.

    Нагадаємо, у Британії коронавірус вбив 19-річного спортсмена через лічені дні після отримання діагнозу.

    Напередодні у Дніпрі гендиректор КБ «Південне» помер від коронавірусу.

     Читайте також: Інфекціоніст Надія Дребот: Я б хотіла нагадати суспільству, що лікарі можуть «закінчитися» 
    Теги: волонтер смерть Тернопіль меценат коронавірус
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