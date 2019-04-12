Ляшко отримав штраф за те, що показав бюлетень на виборах



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Голосування Ляшка на виборах президента Фото: facebook.com/O.Liashko

Лідеру Радикальної партії виписали адміністративний протокол за демонстрацію виборчого бюлетеня

Народному депутату, голові Радикальної партії Олегу Ляшку виписали адміністративний протокол за порушення таємниці голосування.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час виступу на Київському безпековому форумі.

«Нині більш як 170 людей таких, які отримують вже протоколи. Сподіваюся, що суд ці протоколи підтвердить, і це буде гарною превенцією... Адміністративний протокол Олегу Ляшку вже виписано», - сказав голова МВС.

Аваков також зазначив, що за три місяці передвиборчої кампанії і за день голосування було зареєстровано понад 300 кримінальних проваджень.

«У рамках цих справ у нас 24 підозри вже висунуто і вісім справ у суді. Більш як 500 протоколів адміністративних, зокрема багатьом народним депутатам, двом головам обласних державних адміністрацій, мерам міст за публічну агітацію на виборчих дільницях тощо», - зазначив міністр.

Нагадаємо, кандидат на пост президента Олег Ляшко під час голосування продемонстрував журналістам і іншим виборцям заповнений бюлетень.

Відповідно до чинного закону «Про вибори президента України», фото- і відеофіксація результатів волевиявлення виборців, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування є порушенням таємниці голосування.

Це правопорушення також передбачено ст. 159 КК України і карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.

Джерело: Інтерфакс-Україна