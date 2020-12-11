Ляшко спрогнозував, коли коронавірус в Україні піде на спад

За словами Віктора Ляшка, коронавірус навесні зменшить свою активність

В Україні коронавірус, а відповідно і карантин, ймовірно підуть на спад у травні 2021 року. Цьому мають сприяти, передусім, вакцинація населення, а також сезонність вірусу.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів головний державний санітарний лікар країни, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, коронавірус навесні зменшить свою активність, оскільки, найімовірніше, він стане сезонною хворобою.

«Орієнтовно, я вважаю, що вже від травня 2021 року у нас буде вже такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше. Але цьому буде сприяти і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і весняно-літній період коронавірус зменшить свою активність і циркуляцію», – сказав Ляшко.

Крім того, до весни в Україні почнеться процес вакцинації населення і поступово в людей буде формуватися імунітет до хвороби.

«І плюс з'явиться вакцина і з кожним днем, з кожним місяцем усе більше людей буде щеплюватися проти коронавірусної хвороби і формувати імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу», – сказав Віктор Ляшко.

Раніше Ляшко повідомив, люди якого віку найчастіше вмирають від Covid-19 в Україні.

Нагадаємо, в Україні за добу 9 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людини. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585).

Коронавірус в Україні

Всього 585714

Одужали 465021

Хворіють 379223

Померли 14470

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 858 714 осіб, одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470, проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.