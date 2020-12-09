  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Степанов придумав, як збільшити кількість тестів на Covid-19

    • Розсилка
    Зараз при плановій госпіталізації необхідно пройти лише ІФА-тест - Степанов придумав, як збільшити кількість тестів на Covid-19
    Зараз при плановій госпіталізації необхідно пройти лише ІФА-тест
    Фото: Keystone / Str

    МОЗ має намір розширити коло осіб, які будуть проходити тестування на коронавірус

    Міністерство охорони здоров'я України внесе зміни в алгоритм тестування на Covid-19. Також відомство має намір розширити коло осіб, які будуть проходити тестування на коронавірус.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

    «У зв'язку з початком використання тестів на антиген ми значно розширимо коло осіб, які будуть проходити дослідження. Я вже дав відповідне доручення головному санітарному лікарю змінити алгоритм тестування на коронавірус», - заявив він.

    Крім того, будуть внесені зміни в алгоритм обов'язкового тестування на Covid-19 під час планової госпіталізації хворих.

    «Зараз при плановій госпіталізації необхідно пройти ІФА-тест. З початком застосування експрес-тестів на антиген, які займають лише 15 хвилин, алгоритм значно спрощується. Зараз ми займаємося забезпеченням лікарень цими тестами», - додав міністр.

    До слова, у Словаччині масове тестування знизило кількість захворювань на Covid-19. У країні вимагали від роботодавців не дозволяти людям працювати без сертифікату, який підтверджує, що у них негативний тест на коронавірус. Кожен, хто отримав позитивний результат, повинен був перебувати на карантині зі своєю сім'єю. 

    Дослідники вважають, що саме завдяки таким заходам у Словаччині вдалось уникнули 4-5-тижневого локдауну.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно. В нашій державі проводити масове тестування не планують, але МОЗ збільшуватиме кількість щоденних тестів на Covid-19.

     Читайте також: Віч-на-віч з вірусом. Як працює державна лабораторія в умовах пандемії (фоторепортаж)


     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Максим Степанов аналізи коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies