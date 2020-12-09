Степанов придумав, як збільшити кількість тестів на Covid-19

Зараз при плановій госпіталізації необхідно пройти лише ІФА-тест

МОЗ має намір розширити коло осіб, які будуть проходити тестування на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України внесе зміни в алгоритм тестування на Covid-19. Також відомство має намір розширити коло осіб, які будуть проходити тестування на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

«У зв'язку з початком використання тестів на антиген ми значно розширимо коло осіб, які будуть проходити дослідження. Я вже дав відповідне доручення головному санітарному лікарю змінити алгоритм тестування на коронавірус», - заявив він.

Крім того, будуть внесені зміни в алгоритм обов'язкового тестування на Covid-19 під час планової госпіталізації хворих.

«Зараз при плановій госпіталізації необхідно пройти ІФА-тест. З початком застосування експрес-тестів на антиген, які займають лише 15 хвилин, алгоритм значно спрощується. Зараз ми займаємося забезпеченням лікарень цими тестами», - додав міністр.

До слова, у Словаччині масове тестування знизило кількість захворювань на Covid-19. У країні вимагали від роботодавців не дозволяти людям працювати без сертифікату, який підтверджує, що у них негативний тест на коронавірус. Кожен, хто отримав позитивний результат, повинен був перебувати на карантині зі своєю сім'єю.

Дослідники вважають, що саме завдяки таким заходам у Словаччині вдалось уникнули 4-5-тижневого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно. В нашій державі проводити масове тестування не планують, але МОЗ збільшуватиме кількість щоденних тестів на Covid-19.



