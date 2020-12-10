Ляшко повідомив, люди якого віку найчастіше вмирають від Covid-19 в Україні

Понад 75% летальних випадків від коронавірусу зареєстровані серед людей віком від 60 років

В Україні понад 75% летальних випадків від коронавірусу зареєстровані серед людей віком від 60 років. Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він також поінформував, що найчастіше Covid-19 в Україні фіксують серед людей 50-59 років.

«Найчастіше коронавірус реєструють у нас у віковій групі 50-59 років. Саме 21,6% від усіх хворих припадає на цю групу. Водночас найбільший відсоток летальних випадків ми маємо в групі 60-69 років. Більше 75% летальних випадків у нас реєструється у віковій групі 60+», ─ повідомив Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людей. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585). Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 858 714 осіб, одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470, проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

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