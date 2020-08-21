На Буковині лікарка швидкої допомоги вдруге захворіла на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікарка Аліса Грищенкова вдруге за кілька місяців захворіла на коронавірус

Жінка відчула такі ж симптоми, які були і в перший раз – різке підвищення температури, кашель і повна втрата відчуття запаху

У Чернівцях лікарка швидкої допомоги Аліса Грищенкова вдруге за кілька місяців захворіла на коронавірус.

Про це вона повідомила в Facebook.

«Не секрет, що в Україні друга хвиля Covid-19. Але чи в безпеці ті, хто вже перехворів? Я наївно думала, що блискавка не попадає двічі... потрапляє... Так, я захворіла раптом», – написала лікарка.

За її словами, вона відчула такі ж симптоми, які були і в перший раз – різке підвищення температури, кашель і повна втрата відчуття запаху.

«Я просто не могла повірити, що це можливо. Мій антикоронавірусний імунітет витримав трохи більше двох місяців... І на цей раз ще страшніше і важче... Хвороба серйозна, непередбачувана», – повідомила Грищенкова.

Лікарка звернулася до всіх людей дотримуватися масочного режиму, особистої гігієни і соціальної дистанції, щоб не наражати на небезпеку себе, своїх рідних і лікарів.

«Люди, і особливо медики, які вже перехворіли, – бережіть себе, будь ласка, особливо на викликах», – закликала хвора.

До слова, у «червоній» зоні – Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах – з 24 серпня припинять роботу непродовольчі ринки. Це ж стосується і Калинівського ринку.

Раніше повідомлялося, що на Калинівському ринку чекають рішення про закриття.

Підприємці влаштували протест проти «червоної» зони під стінами Чернівецької ОДА.

Нагадаємо, на Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу.

До відома, станом на 20 серпня у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус. Із них 208 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 56 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

Копіювати код для вставки

В Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.