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    Священний Синод ПЦУ призначив митрополита Симеона головою Синодальної Комісії з питань канонізації святих

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    Священний Синод ПЦУ призначив митрополита Симеона головою Синодальної Комісії з питань канонізації святих

    29 жовтня відбулося чергове засідання Священного Синоду Православної Церкви України

    Під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 29 жовтня 2019 року в Конгрегаційній залі Київської православної богословської академії відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України).

    У засіданні взяли участь всі члени Синоду окрім Почесного Патріарха Філарета (без поважної причини) та архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія (з поважної причини).

    На початку Митрополит Епіфаній та члени Синоду привітали митрополита Львівського Макарія,  який нещодавно відзначив ювілей 75-ліття. Його Блаженство відзначив митрополита Макарія орденом архістратига Михаїла І ступеня.

    На засіданні Священного Синоду Православної Церкви України ухвалили низку важливих рішень.

    Зокрема, було утворено Синодальне управління у справах сім‘ї, Синодальне видавничо-просвітницьке управління та Синодальні комісії – богословсько-літургічну, з міжхристиянських відносин, з питань монастирів та чернецтва і з питань канонізації святих, а також призначено їхніх керівників.

    Синодальну Комісію з питань канонізації святих очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон.

    Вінниччина Митрополит Симеон Епіфаній
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