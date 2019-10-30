Священний Синод ПЦУ призначив митрополита Симеона головою Синодальної Комісії з питань канонізації святих



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29 жовтня відбулося чергове засідання Священного Синоду Православної Церкви України

Під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 29 жовтня 2019 року в Конгрегаційній залі Київської православної богословської академії відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України).

У засіданні взяли участь всі члени Синоду окрім Почесного Патріарха Філарета (без поважної причини) та архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія (з поважної причини).

На початку Митрополит Епіфаній та члени Синоду привітали митрополита Львівського Макарія, який нещодавно відзначив ювілей 75-ліття. Його Блаженство відзначив митрополита Макарія орденом архістратига Михаїла І ступеня.

На засіданні Священного Синоду Православної Церкви України ухвалили низку важливих рішень.

Зокрема, було утворено Синодальне управління у справах сім‘ї, Синодальне видавничо-просвітницьке управління та Синодальні комісії – богословсько-літургічну, з міжхристиянських відносин, з питань монастирів та чернецтва і з питань канонізації святих, а також призначено їхніх керівників.

Синодальну Комісію з питань канонізації святих очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон.