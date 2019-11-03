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    Російська церковна пропаганда використала українських дітей (фото)

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    Щорічні &laquo;паломницькі поїздки&raquo; організовує Синодальний відділ УПЦ МП &laquo;Церква і культура&raquo; - Російська церковна пропаганда використала українських дітей (фото)
    Щорічні «паломницькі поїздки» організовує Синодальний відділ УПЦ МП «Церква і культура»
    Фото: patriarchia.ru

    Організатори влаштували патріарху РПЦ Кирилу костюмоване шоу, використовуючи юних українців

    Російська православна церква відзвітувала про зустріч патріарха РПЦ Кирила з дітьми «з різних міст України, які здійснюють традиційне паломництво до православних святинь Росії».

    «Діти з Ужгорода, Львова, Одеси і Києва вже побували в Покровському, Ново-Єрусалимському і Саввін-Сторожевському монастирях, поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку, Лесі Українці та Миколі Гоголю в Москві. Діти також відвідають Троїце-Сергієву лавру, храми і монастирі Москви, Московський Кремль і Збройну палата», - йдеться на сайті Московської церкви.

    Зазначається, що «паломницькі поїздки» - щорічні, їх організовує Синодальний відділ УПЦ МП «Церква і культура».

    Як видно на фото, організатори влаштовують Кирилу костюмоване шоу, використовуючи юних українців.

    «Під час зустрічі зі Святішим патріархом Кирилом діти виконали українські пісні і танці і вручили його Святості подарунки, виготовлені ними власноруч. Предстоятель Російської Православної Церкви благословив юних паломників і вручив їм пам'ятні подарунки», - додали у РПЦ.

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    Нагадаємо, цього тижня Патріарх Кирило оприлюднив програму розмноження росіян. Урядовці шоковані, відмовляються коментувати.

    Росія церква пропаганда діти РПЦ Російська православна церква в Україні Україна
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