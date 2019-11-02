РПЦ припинила спілкування з главою Елладської церкви через визнання ПЦУ



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Патріарх РПЦ Кирило під час богослужіння не буде згадувати Афінського архієпископа

Російська православна церква припиняє євхаристичне спілкування з Афінським архієпископом

Російська православна церква (РПЦ) 3 листопада припинить євхаристичне спілкування з главою Елладської (Грецької) церкви через визнання Православної церкви України.

Про це повідомив речник РПЦ митрополит Ілларіон в ефірі росТВ, пише «Интерфакс».

Він заявив, що РПЦ попереджувала архієпископа Афінського та всієї Еллади Ієроніма II, що в разі визнання «українського розколу» його ім’я викреслять з диптихів.

«Це означає, що коли патріарх (РПЦ Кирило — ред.) буде проводити богослужіння, він не буде згадувати Афінського архієпископа, як він вже не згадує Константинопольського патріарха. Я думаю, що в найближчу неділю, коли патріарх буде служити, цього поминання вже не буде. Це означає, що ми припиняємо євхаристичне спілкування з Афінським архієпископом», — сказав Ілларіон.

Водночас це не означає, що РПЦ припинить спілкування з усією Грецькою церквою.

«Ми зберігатимемо спілкування з усіма архієреями, які не визнають український розкол, а такі в Елладській церкві є», — сказав речник РПЦ.

Раніше у Кирила заявили, що РПЦ розірве відносини з Елладською православною церквою через визнання ПЦУ.

Нагадаємо, 17 жовтня в Москві відкрилося позачергове надзвичайне засідання священного синоду Російської православної церкви. Від нього чекали рішень, що визначають ставлення Російської церкви з приводу позиції Елладської церкви, яка прийняла рішення про підтримку прав Константинопольського патріархату нібито «втручатися в долю чужих канонічних територій».

На думку московського патрірха Кирила повна відповідальність за збереження православної єдності, і настільки ж повна «відповідальність перед нашими віруючими людьми, нашим духовенством і єпископатом», ось дві умови, які, на його думку, необхідні для правильного вирішення питань, що виникли в зв’язку з ситуацією навколо України і Константинопольського патріахату.

Як повідомлялося раніше, Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.