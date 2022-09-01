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«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Маєте унікальну можливість». Залужний у День знань дав пораду школярам
Сьогодні частина учнів повернулася за парти 
фото: Валерій Залужний/ Facebook

Цьогорічне 1 вересня – у воєнних умовах  

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний 1 вересня, коли Україна відзначає День знань, привітав школярів із початком навчального року та наголосив, що наші діти рано подорослішали, бо на жаль, війна для них, на жаль, стала реальністю, а не історичним явищем.  

«В останні пів року сигнали повітряної тривоги замінили шкільні дзвінки. Та Збройні Сили робили і роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні. Ми захищаємо передусім вас, дорогі дітки! Ви маєте унікальну можливість виховуватися на прикладах незламних сучасників – захисників і захисниць України. Збирайте і зберігайте пам’ять про ці історичні події й неймовірних людей, які собою закривають вас від лиха! Зростайте в любові до України і вірте в нашу Перемогу!», – закликав Залужний. 

Також президент України Володимир Зеленський звернувся до учнів у День знань – 1 вересня і наголосив, що попри війну, важливо, що навчальний рік таки розпочався.

Крім того, перша леді України Олена Зеленська звернулася до українських школярів у перший день нового навчального року та подякувала українським захисникам завдяки яким частина шкіл працює в офлайн режимі.

Нагадаємо, дитяча психологиня Катерина Гольцберг у розмові з «Главкомом» далі поради, як діяти педагогам у ситуації, коли в клас приходить дитина, яка під час війни отримала травматичний досвід. За словами фахівчині, під час роботи педагогам слід враховувати такий досвід.

Також Гольберг дала поради педагогам, як розмовляти з дітьми про війну.

Крім того, психологиня порадила батькам, які тривожаться через навчання в умовах війни, перевірити умови, в яких буде перебувати дитина. Також слід зважати на психологічний стан школяра.  

Читайте також: Школа в умовах війни. Поради психолога батькам та вчителям
Теги: школа навчання, школа, освіта Валерій Залужний

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